Приговор Порошенко вызвал ликование на Украине. Граждане
поют, танцуют и другими доступными способами выражают свою радость по поводу
поражения Петра Алексеевича на президентских выборах.
Приговор Порошенко вызвал ликование на Украине. Граждане
поют, танцуют и другими доступными способами выражают свою радость по поводу
поражения Петра Алексеевича на президентских выборах.
Украинцы вынесли – и не только ему лично,
но и всей политической системе Украины. Многие сторонники пока еще действующего
президента срочно "меняют цвет", перебегая в лагерь оппозиции.
"С учетом того приговора и разгрома, который произошел,
это приговор не только уходящему президенту. Это приговор всем ветвям власти.
Это и парламенту, который за пять лет превратился в подносчика снарядов для
президента и занимался политическими амбициями. Это приговор правительству,
которое поднимало тарифы, цены, все что угодно, но не занималось
экономикой", – заявил лидер партии "Оппозиционная платформа – За
жизнь" Юрий Бойко.
Украинцы свои "симпатии" к уходящему президенту
выражают бурно. подтверждают пользователи соцсетей – туда
хлынула волна роликов с песнями и танцы в честь победы Владимира Зеленского над
не оправдавшим надежды лидером.
"Порох прощай, Порох прости, Порох, Украину ты отпусти",
– поет девушка на видео. На других роликах пользователи показывают, как
украинцы "уничтожают" бывших президентов.
Эксперты тем временем подчеркивают: не
означает резкой смены курса Украины. Об этом свидетельствуют как схожие
программы двух кандидатов, так и реакция американских кураторов. В Вашингтоне,
поздравляя Зеленского с победой, пообещали, что США на Украине останутся
надолго, передает .