Приговор Порошенко вызвал ликование на Украине. Граждане поют, танцуют и другими доступными способами выражают свою радость по поводу поражения Петра Алексеевича на президентских выборах.

Приговор Порошенко вызвал ликование на Украине. Гражданепоют, танцуют и другими доступными способами выражают свою радость по поводупоражения Петра Алексеевича на президентских выборах.Украинцы вынесли – и не только ему лично,но и всей политической системе Украины. Многие сторонники пока еще действующегопрезидента срочно "меняют цвет", перебегая в лагерь оппозиции."С учетом того приговора и разгрома, который произошел,это приговор не только уходящему президенту. Это приговор всем ветвям власти.Это и парламенту, который за пять лет превратился в подносчика снарядов дляпрезидента и занимался политическими амбициями. Это приговор правительству,которое поднимало тарифы, цены, все что угодно, но не занималосьэкономикой", – заявил лидер партии "Оппозиционная платформа – Зажизнь" Юрий Бойко.Украинцы свои "симпатии" к уходящему президентувыражают бурно. подтверждают пользователи соцсетей – тудахлынула волна роликов с песнями и танцы в честь победы Владимира Зеленского надне оправдавшим надежды лидером."Порох прощай, Порох прости, Порох, Украину ты отпусти",– поет девушка на видео. На других роликах пользователи показывают, какукраинцы "уничтожают" бывших президентов.Эксперты тем временем подчеркивают: неозначает резкой смены курса Украины. Об этом свидетельствуют как схожиепрограммы двух кандидатов, так и реакция американских кураторов. В Вашингтоне,поздравляя Зеленского с победой, пообещали, что США на Украине останутсянадолго, передает .