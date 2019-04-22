Любовь Успенская прокомментировала информацию об отмене ее концертов. По словам певицы, причины – чисто технические.

Любовь Успенская прокомментировала информацию об отмене ееконцертов. По словам певицы, причины – чисто технические.Концерты в Барнауле и Омске отменены потехническим причинам. Певица ссылается на обстоятельства, которые оказались насей раз непреодолимыми. Информацию о болезни артистка опровергла."У нас никто не заболел и не оказалсягоспитализированным", – написала артистка в своем микроблоге в Instagram.Любовь Успенская пообещала, что с 24 апреля гастрольный тур продолжится безизменений.Как сообщалось, на ближайшие два месяца у певицы запланировано около двадцати концертов по всей России. Поклонников обеспокоила внезапная отмена выступления в Барнауле, которое должно было состояться 22 апреля. В некоторых СМИ появилась информация, что причиной сорванного выступления стало плохое самочувствие артистки – якобы, госпитализирована.Позже сообщения о госпитализации опроверг директор Любови Успенской. По словам Виталия Макарова, концерт действительно был отменен. Однако и он утверждал, что произошло это по техническим причинам. О здоровье звезды ее представитель распространяться не стал, передает .Недавно знаменитой российской певице исполнилось 65 лет, напоминает . Свой юбилей отпраздновала с большим размахом.Самый главный подарок ей преподнес супруг – бизнесмен Александр Плаксин. Он подарил ей белоснежный Роллс-Ройс стоимостью 30 миллионов рублей. Предприниматель настоял на том, чтобы салон машины был оформлен в особенном стиле: потолок украсили звездами, а на сиденьях лежали подушки с монограммой.