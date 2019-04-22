Любовь Успенская прокомментировала информацию об отмене ее
концертов. По словам певицы, причины – чисто технические.
Любовь Успенская прокомментировала информацию об отмене ее
концертов. По словам певицы, причины – чисто технические.
Концерты в Барнауле и Омске отменены по
техническим причинам. Певица ссылается на обстоятельства, которые оказались на
сей раз непреодолимыми. Информацию о болезни артистка опровергла.
"У нас никто не заболел и не оказался
госпитализированным", – написала артистка в своем микроблоге в Instagram.
Любовь Успенская пообещала, что с 24 апреля гастрольный тур продолжится без
изменений.
Как сообщалось, на ближайшие два месяца у певицы запланировано около двадцати концертов по всей России. Поклонников обеспокоила внезапная отмена выступления в Барнауле, которое должно было состояться 22 апреля. В некоторых СМИ появилась информация, что причиной сорванного выступления стало плохое самочувствие артистки – якобы, госпитализирована.
Позже сообщения о госпитализации опроверг директор Любови Успенской. По словам Виталия Макарова, концерт действительно был отменен. Однако и он утверждал, что произошло это по техническим причинам. О здоровье звезды ее представитель распространяться не стал, передает .
Недавно знаменитой российской певице исполнилось 65 лет, напоминает . Свой юбилей отпраздновала с большим размахом.Самый главный подарок ей преподнес супруг – бизнесмен Александр Плаксин. Он подарил ей белоснежный Роллс-Ройс стоимостью 30 миллионов рублей. Предприниматель настоял на том, чтобы салон машины был оформлен в особенном стиле: потолок украсили звездами, а на сиденьях лежали подушки с монограммой.