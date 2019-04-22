УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Алешина Владимира Викторовича...

УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Алешина Владимира Викторовича, 5.04.1966 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 16.03.2018 года.Приметы: на вид 50-60 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые, нос прямой, губы тонкие.Особые приметы: носит усы, на носу шрамБыл одет: куртка темно-синего цвета, темные брюки, ботинки рыжего цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29