ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное устанавливают местонахождение пропавшей без вести несовершеннолетней Елисеевой Ульяны Алексеевны...

ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное устанавливают местонахождение пропавшей без вести несовершеннолетней Елисеевой Ульяны Алексеевны, 07.11.2006 года рождения, жительницу г. Москвы, которая 21 апреля 2019 года ушла из дома на Каширском шоссе и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 12-13 лет, худощавого телосложения, рост 156 см, русые длинные волосы до пояса.Был одет: зеленая куртка, черные джинсы, черные кроссовки, при себе синий рюкзак.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22