УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Волкова Сергея Петровича...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Волкова Сергея Петровича, 1967 года рождения, который 18 апреля 2019 года ушел из дома в г. Троицк и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 50- 55 лет, рост 170-175 см, плотного телосложения, глаза карие, волосы короткие седыеОсобые приметы: ходит с тростьюБыл одет: темная вязаная шапка, темная куртка, темные брюкиПолиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 851-00-02 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79