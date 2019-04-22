Исполнительница опубликовала в Instagram очередной
откровенный снимок. Певица Глюк’oZа предстала в розовом эротичном купальнике.
Исполнительница опубликовала в Instagram очередной
откровенный снимок. Певица Глюк’oZа предстала в розовом эротичном купальнике.
"Планы
на вечер", —
подписала артистка. Наталья Чистякова– Ионова позирует в облегающем ее
стройное тело купальнике на фоне персонажей мультфильма "Том и
Джерри".
Многие сочли
снимок знаменитости излишне откровенным. Они раскритиковали и высмеяли певицу Глюк’oZу. "Ну наконец то! Уже почти
голая! Давно ждем", "Какая же ты умничка, Наташа, подумала о том, чтоб и
сисичку, и писичку было видно", "Вроде все красиво, а мне не нравится.
Не могу даже себе объяснить почему", "Купальник, Том и Джери... Не
понятны ваши планы", – написали фолловеры Натальи.
Справедливости ради стоит отметить, что нашлись и те, кому фото пришлось
по душе. Ряд подписчиков интересуются у звезды: как ей удается сохранять такую
стройную фигуру? "Наталья. Делитесь уже, чем питаетесь! Ну или в
сториз кидайте. Не жадничайте. Не стыдно одной ходить так распрекрасной и
стройной?", – прокомментировала снимок одна из поклонниц
Напомним, Наталья Чистякова-Ионова замужем за бизнесменом Александром Чистяковым. родила
супругу двоих детей. Ради любимого знаменитость всегда старается быть в форме.
Она любит заниматься йогой вместе с мужем.