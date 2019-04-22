Исполнительница опубликовала в Instagram очередной откровенный снимок. Певица Глюк’oZа предстала в розовом эротичном купальнике.

Исполнительница опубликовала в Instagram очереднойоткровенный снимок. Певица Глюк’oZа предстала в розовом эротичном купальнике."Планына вечер", —подписала артистка. Наталья Чистякова– Ионова позирует в облегающем еестройное тело купальнике на фоне персонажей мультфильма "Том иДжерри".Многие сочлиснимок знаменитости излишне откровенным. Они раскритиковали и высмеяли певицу Глюк’oZу. "Ну наконец то! Уже почтиголая! Давно ждем", "Какая же ты умничка, Наташа, подумала о том, чтоб исисичку, и писичку было видно", "Вроде все красиво, а мне не нравится.Не могу даже себе объяснить почему", "Купальник, Том и Джери... Непонятны ваши планы", – написали фолловеры Натальи.Справедливости ради стоит отметить, что нашлись и те, кому фото пришлосьпо душе. Ряд подписчиков интересуются у звезды: как ей удается сохранять такуюстройную фигуру? "Наталья. Делитесь уже, чем питаетесь! Ну или всториз кидайте. Не жадничайте. Не стыдно одной ходить так распрекрасной истройной?", – прокомментировала снимок одна из поклонницНапомним, Наталья Чистякова-Ионова замужем за бизнесменом Александром Чистяковым. родиласупругу двоих детей. Ради любимого знаменитость всегда старается быть в форме.Она любит заниматься йогой вместе с мужем.