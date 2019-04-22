Для участников акции подготовили культурно-развлекательную программу

Для участников акции подготовили культурно-развлекательную программуЭкологическая акция пройдёт 30 апреля на территории памятника природы регионального значения «Кедровая роща» в селе Выпово.Как рассказали в администрации, в честь юбилея планируют не только закладку вишнёвого сада, но и «капсулы времени». Для участников акции подготовили культурно-развлекательную программу, посвящённую истории района. В мероприятии поучаствуют более 200 учеников и студентов, сотрудники Суздальского филиала Владимиро-Суздальского музея-заповедника, библиотеки посёлка Боголюбово и сказочные герои из Усадьбы Марьи Искусницы.«Кедровая роща» - сохранившаяся часть приусадебного парка имения князей Вяземских. Кедров здесь осталось немного, но до наших времен сохранились межевые аллеи, аллея акаций, сиреневая и липовые аллеи, вишнёвый и яблоневый сады.