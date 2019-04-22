21 августа младшей сестре Жанны Фриске Наталье исполнилось 33 года. В честь праздника она опубликовала несколько архивных семейных снимков.

21 августа младшей сестре Жанны Фриске Наталье исполнилось 33 года. В честь праздника она опубликовала несколько архивных семейных снимков.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Наталья Фриске часто делится с многочисленными подписчиками фотографиями и видео, посвященными ее старшей сестре Жанне, которая несколько лет назад скончалась после продолжительной борьбы с опухолью мозга.На сей раз Наталья обнародовала серию старых семейных фотографий в честь своего дня рождения. Накануне, 21 апреля, ей исполнилось 33 года. "Родители, спасибо вам за жизнь. Спасибо за все что вы мне дали. Ближе вас у меня нет никого. Я безумно вас люблю", – цитирует Наталью Фриске со ссылкой на ее личный блог.На младшая сестра популярной певицы запечатлена в разное время: на одних кадрах она настолько мала, что даже еще не может сидеть, на других – отплясывает со старшей сестрой. При этом на снимках сама Жанна выглядит неизменной улыбчивой и невероятно стильной. Разумеется, на фото есть и родители, причем на некоторых очень заметно сходство сестер и с отцом и с матерью.Многочисленные подписчики осыпали Наталью поздравлениями и пожеланиями, а также комплиментами, которые, впрочем, адресовали не только ей, но и ее близким. Кстати, не у нее одной день рождения в апреле. В начале месяца шесть лет исполнилось единственному сыну Платону. Однако родственники со стороны певицы уже давно не видели мальчика. Они жалуются, что им чинит препятствия отец ребенка, телеведущий Дмитрий Шепелев.