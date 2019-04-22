27 апреля в Светлановском зале Дома музыки выступит пианистка Йол Юм Сон (Южная Корея). Она является лауреатом XIV Международного конкурса имени П.И. Чайковского. Артистка исполнит концерты Моцарта в сопровождении оркестра Виртуозы Москвы под управлением Владимира Спивакова.

Лауреат XIV Международного конкурса имени П.И. Чайковского, пианистка Йол Юм Сон (Южная Корея) выступит в Светлановском зале Московского международного Дома музыки – 27 апреля артистка исполнит концерты Моцарта в сопровождении Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы" под управлением Владимира Спивакова, а 28 апреля состоится сольный концерт пианистки.Южнокорейская пианистка Йол Юм Сон – лауреат XIV Международного конкурса имени П.И. Чайковского (2011), XIII конкурса имени В. Клайберна (2009), Международного конкурса имени А. Рубинштейна (2005) и многих других престижных музыкальных состязаний. Сон начала заниматься музыкой в возрасте 3,5 лет, в 12 лет дала первый сольный концерт, в 16 поступила в Корейский национальный университет искусств. В настоящее время она живет в Германии, совершенствует мастерство в Высшей школе музыки и театра в Ганновере у Арье Варди. Пианистка много гастролирует, часто выступает с ведущими оркестрами. В прошлом концертном сезоне она играла в Бирмингеме, Лондоне, Белграде, Дрездене, Будапеште, Вашингтоне, Сан-Франциско.На XIV Международном конкурса имени П.И. Чайковского наряду с серебряной медалью и II премией Йол Юм Сон получила приз за лучшее исполнение концерта с камерным оркестром. Тогда пианистка остановила свой выбор на 21-м концерте Моцарта, и именно его она исполнит на предстоящем концерте в Доме музыки с камерным оркестром «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова. В этом году прославленный коллектив, созданный маэстро, отмечает 40-летие творческой деятельности.У Йол Юм Сон обширный репертуар – от музыки барокко до новейших сочинений. В каждой своей программе она любит выстраивать сюжет, противопоставляя произведения, стили и жанры. Но в московском сольном концерте артистка избрала другой путь – весь вечер будет звучать музыка Шопена. Критики часто хвалят Сон за внимание к деталям композиции, искренность и эмоциональность исполнения, но при этом пишут и об энергичной, мощной и неординарной манере исполнения пианистки. Шопен даст слушателям возможность оценить и первое, и второе.Выступления Йол Юм Сон в ММДМ состоятся 27 и 28 апреля.