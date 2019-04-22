Пьяный мужчина случайно уронил сигарету

Пьяный мужчина случайно уронил сигаретуВечером 21 апреля в пожарную охрану Коврова поступило сообщение о горящем поле недалеко от садового товарищества «Лесной».Выяснилось, что огонь распространился на 300 квадратных метров. После того, как удалось потушить пал травы, спасатели начали искать виновников. К счастью, нашёлся очевидец, который заметил как прямо перед пожаром по полю шёл молодой человек, одетый в тёмную одежду. Он несколько раз наклонился, после чего поле и загорелось. Сам парень ушел в сторону садового товарищества.Дознаватели нашли мужчину на одном из участков. Тот не стал спорить, однако заявил, что всё произошло случайно. Он был пьян, шёл в сады и по дороге несколько раз упал. В один из таких моментов изо рта у него вылетела зажжённая сигарета, от которой загорелась сухая трава. Теперь мужчине грозит штраф от 2 до 3 тысяч рублей.