На мероприятие, которое проводится в МВД России уже третий раз, приглашен 21 полицейский из 11 регионов.

«Сегодня Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев вручил государственные и ведомственные награды сотрудникам полиции, проявившим мужество и героизм при спасении погибавших.На мероприятие, которое проводится в МВД России уже третий раз, приглашен 21 полицейский из 11 регионов. Двум участникам церемонии вручены государственные награды – медали «За спасение погибавших», остальным – ведомственные медали «За смелость во имя спасения» и «За доблесть в службе», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Владимир Колокольцев отметил: «Каждый из вас своим неравнодушием и самоотверженностью укрепляет авторитет полиции в обществе. Граждане хотят видеть честных, компетентных, хорошо подготовленных полицейских. Но не менее важны нравственные качества и сила духа. Ведь в чрезвычайной ситуации сотрудник полиции не имеет права оставаться безучастным к происходящему. Он должен действовать решительно, сохранять самообладание и вселять уверенность в благополучном разрешении любой, даже, казалось бы, безвыходной ситуации».Также Глава МВД России выразил слова благодарности сотрудникам, которые совершили поступки, достойные самого глубокого уважения: «Ваше ответственное отношение к делу, способность сопереживать – пример для всего личного состава».В завершение Владимир Колокольцев пожелал полицейским крепкого здоровья, благополучия их родным и близким, выразил уверенность, что заслуженная награда станет стимулом для дальнейших успехов в службе на благо России.