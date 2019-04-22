Жители Нижегородской области зафиксировали странный
летающий объект. Он светился и несся с быстрой скоростью.
Жители Нижегородской области зафиксировали странный
летающий объект. Он светился и несся с быстрой скоростью.
Кадры необычного
явления запечатлела камера видеорегистратора автомобиля. Видео появилось в соцсетях,
передает РЕН ТВ. Очевидцы
считают, что полет объекта очень похож на падение метеорита.
НЛО наблюдали жители
Арзамаса, Дивеево, Дзержинска и Нижнего Новгорода, сообщает портал "TemaNN.ru".
Яркий объект увидели 20 апреля около 20.00.