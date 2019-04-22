Жители Нижегородской области зафиксировали странный летающий объект. Он светился и несся с быстрой скоростью.

Жители Нижегородской области зафиксировали странныйлетающий объект. Он светился и несся с быстрой скоростью.Кадры необычногоявления запечатлела камера видеорегистратора автомобиля. Видео появилось в соцсетях,передает РЕН ТВ. Очевидцысчитают, что полет объекта очень похож на падение метеорита.НЛО наблюдали жителиАрзамаса, Дивеево, Дзержинска и Нижнего Новгорода, сообщает портал "TemaNN.ru".Яркий объект увидели 20 апреля около 20.00.