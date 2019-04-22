22.04.2019

2019-04-22 16:35:37

В Нижегородской области сгорели 17 частных домов

В понедельник, 21 апреля, на территории садоводческих товариществ "Березка" и "Отдых"

в Нижегородской области



произошел крупный пожар. Огонь уничтожил 17 частных домов.



Пожарные оперативно прибыли на место происшествия. На данный момент спасатели продолжают бороться с огнем. Локализовать возгорание пока не удалось, передает . Информации о пострадавших не поступало.