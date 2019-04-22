Для гостей полицейские совместно с советом ветеранов подготовили праздничный концерт, провели экскурсию в музей полиции, организовали встречу с молодыми сотрудниками.

В честь Дня ветерана органов внутренних дел и внутренних войск 19 апреля текущего года в актовом зале ОМВД России по Петушинскому району состоялось праздничное мероприятие. На празднике присутствовали ветераны МВД, почетные гости, личный состав ОМВД России по Петушинскому району.Начальник ОМВД России по Петушинскому району подполковник полиции В.А.Кротков зачитал праздничное поздравление УМВД России по Владимирской области ветеранам и поблагодарил за их опыт и знания, которыми они делятся с молодыми сотрудниками, за их помощь в решении непростых задач, стоящих перед органами внутренних дел.В торжественной обстановке виновникам торжества вручили благодарственные письма за активную и плодотворную работу, большой личный вклад в патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения.Теплые слова поздравлений, благодарности и признательности ветераны услышали от председателя совета ветеранов Сергея Гусарова.Силами ветеранов и творческих коллективов города Петушки в честь мероприятия был подготовлен праздничный концерт. Ветераны радостно встречали гостей.После торжественного мероприятия ветераны побывали в подразделениях, где служили ранее, побеседовали с действующими сотрудниками, поделились воспоминаниями, а также посетили музей полиции.