Неоднократно судимый 33-летний москвич систематически предоставлял помещение своей квартиры в Чапаевском переулке для потребления наркотических средств...

Сотрудники ГУНК МВД России совместно с коллегами из ОНК УВД по САО и УУП ОМВД России по Хорошевскому району ликвидировали наркопритон.В ходе реализации оперативной информации сотрудники полиции установили, что неоднократно судимый 33-летний москвич систематически предоставлял помещение своей квартиры в Чапаевском переулке для потребления наркотических средств.При обследовании жилого помещения полицейские обнаружили и изъяли предметы, используемые для употребления наркотических средств. Изъятое отправлено на экспертизу.По данному факту УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29