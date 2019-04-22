Сотрудниками полиции была задержана продавец одного из магазинов в п. Первомайское, которая осуществила продажу алкогольной продукции 17-летнему подростку...

Сотрудники Отдела по делам несовершеннолетних МО МВД России «Троицкий» г. Москвы задержали 34-летнюю женщину, подозреваемую в продаже алкогольной продукции несовершеннолетнему.В полицию поступила информация о том, что в одном из розничных магазинов г. Троицка осуществляется продажа алкогольной продукции молодым людям без проверки документов, подтверждающих возраст.В результате проверочных мероприятий сотрудниками полиции была задержана продавец одного из магазинов в п. Первомайское, которая осуществила продажу алкогольной продукции 17-летнему подростку. Устанволено, что ранее злоумышленница уже привлекалась к административной ответственности по ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».По данному факту отделом дознания МО МВД России «Троицкий» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ТиНАО8(999)010-51-79