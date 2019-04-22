Московский Международный кинофестиваль в разгаре. В основной программе конкурса – три российские картины. Но особый интерес зрителей и критиков вызвала картина Светланы Проскуриной Воскресенье, одну из ролей в которой исполнила Вера Алентова. Корреспондент Дни.ру посмотрел ленту и встретился с легендарной актрисой.

Московский Международный кинофестиваль в разгаре. В основной программе конкурса – три российские картины. Но особый интерес зрителей и критиков вызвала картина Светланы Проскуриной "Воскресенье", одну из ролей в которой исполнила Вера Алентова. Корреспондент "Дни.ру" посмотрел ленту и встретился с легендарной актрисой.Многие киногероини Веры Валентиновны становились для миллионов женщин эталонами вкуса и женственности. Да и вне экрана Алентова – одна из самых стильных актрис отечественного кино, каждое появление которой на публике становится праздником для поклонников. Ею хочется любоваться бесконечно – внешностью, осанкой, грациозностью.Поэтому согласие звезды сыграть в фильме "Воскресенье" старую, умирающую, безумную старушку многих удивило. На первом показе многие даже маститые киноманы не сразу узнали в героине на экране одну из главных кинодив России. "Это Алентова? Что с ней случилось?" – шептались зрители в зале.Это, конечно, смелый шаг и говорит о высочайшем профессиональном уровне актрисы. Ведь красавиц все хотят играть, а ты попробуй воплоти на экране несчастную полуживую женщину, которая переживает, что ее не отдали в хоспис, думает лишь о том, как получить хорошее место на кладбище, сбегает из дома в одной пижаме.Но артистка призналась, что сыграть именно такую сложную возрастную роль согласилась, не раздумывая. "Я люблю, когда предлагают что-то интересное, – говорит Вера Алентова. – Меня дома называют "человеку по имени "нет", поскольку далеко не на все соглашаюсь. И именно поэтому у меня фильмов не так много. В театре мне нравится участвовать в чем-то смелом, а кинематографе этой второй мой подобный опыт – до того я снималась в роли деревенской зачуханной некрасивой бабы с сальными волосами в сериале Константина Худякова "Такая короткая долгая жизнь"."Когда я узнала, что сейчас предстоит играть умирающего человека, то, конечно, мне в голову не могу прийти, что буду играть с наклеенными ресницами, – продолжает актриса. – Было понятно, что я – человек, мягко говоря, немолодой и что придется блистать лицом таким, какое оно есть, а гримеры еще немножко и прибавят старости. К тому же меня давно интересует тема ухода человека их жизни, а людей мощных – тем более. Моя героиня превращается на глаза зрителя в нечто труднособираемое, она хватаемся за ошметки былой жизни, и это очень интересно"."Впервые я темой ухода человека я впервые столкнулась, когда от рака умирал мой отчим, – пояснила Вера Валентинова. – Тогда я поняла, что, мы, родные, далеко от него и уже не важны. Но когда входил доктор, отчим менялся и хотел казаться абсолютно здоровым человеком, поскольку инстинктивно понимал, что этот человек может дать ему жизнь, а мы не можем".При этом разговоров о том, что-де "как вы могли сыграть такую страшную" Веру Алентову не смущают. "Слушайте, мне много лет, я ведь и смолоду ничего не боялась", – улыбается актриса.Слегка отцензурированная версия картины, где не будет мата, как на фестивальных показах, скоро выйдет в прокат. И ее непременно стоит посмотреть – там есть кадры, где героиня предстает с каким-то удивительным, нежным лицом, что у зрителей все внутри переворачивается. Это и есть наивысшее мастерство актера.