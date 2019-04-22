Более 20 тысяч гектаров леса горит в Забайкалье. За сутки удалось потушить возгорания на площади почти 1400 гектаров. От пожаров пострадали 17 населенных пунктов, уничтожено почти сто жилых домов.

Более 20 тысяч гектаров леса горит в Забайкалье. По данным авиалесоохраны, за сутки удалось потушить возгорания на площади почти 1400 гектаров. От пожаров пострадали 17 населенных пунктов, уничтожено почти сто жилых домов. Без крова остались 300 человек.В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, сообщает "Россия 24". В южных районах Забайкальского края ожидается ветер до 40 метров в секунду.По данным краевого Минздрава, при пожарах пострадали 34 человека. Восемь пострадавших получили тяжелые и средней степени травмы, всех их санитарной авиацией доставили в Читу, передает "Интерфакс".Главное управление МЧС по Забайкальскому краю запретило использовать открытый огонь и разводить костры на приусадебных участках, в лесной и степной зоне. Жителей просят проявлять благоразумие и сознательность.