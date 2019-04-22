Предприятие приватизируют к концу 2019 года

Предприятие приватизируют к концу 2019 года22 апреля Губернатор Владимир Сипягин провёл рабочее совещание по вопросу приватизации комбината «Тепличный». Точку в судьбе комбината планируют поставить до конца 2019 года.«Конечная цель – сохранение профиля предприятия. Иначе мы потеряем не только производство овощей, но и профессионалов-аграриев. Комбинат надо развивать», – отметил глава региона.В январе 2019 года «Тепличный» включили в программу приватизации госимущества Владимирской области на 2018-20 гг. Один из способов приватизации, определённых Федеральным законом - преобразование унитарного предприятия в акционерное общество или в общество с ограниченной ответственностью.Сейчас на комбинате проводят полную инвентаризацию. По её итогам составят промежуточный бухгалтерский баланс.«Как только эти процедуры завершат, будем говорить по существу. К этому моменту должны подготовить список инвесторов, готовых вложиться в модернизацию нашего комбината, – поставил задачу Владимир Сипягин.Губернатор также отметил необходимость просчитать все существующие риски, чтобы «Тепличный» вновь не оказался на грани банкротства.