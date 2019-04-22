Пожар вспыхнул в пойме Клязьмы

Пожар вспыхнул в пойме КлязьмыВо Владимире произошло крупное возгорание сухостоя. К вечеру 21 апреля выгорело более 30 гектаров. Огонь распространялся с огромной скоростью, не смотря на почти полное отсутствие ветра.В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что для тушения пожара задействовали 2 автоцистерны и 8 спасателей, а также 3 сотрудников системы структурного подразделения администрации города. ТВсего за последние сутки ГУ МЧС России по Владимирской области зафиксировало более 50 возгораний сухой травы. С 19 апреля в регионе действует особый противопожарный режим, во время которого местным жителям запретили разводить костры на территории дачных кооперативах, в городах и посёлках.