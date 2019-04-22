Её лозунг в этом году – «Защитимся вместе: #вакцины работают!»

Её лозунг в этом году – «Защитимся вместе: #вакцины работают!»С 24 по 30 апреля во Владимирской области, как и во всех регионах нашей страны, пройдёт Европейская неделя иммунизации (ЕНИ).Её лозунг в этом году – «Защитимся вместе: #вакцины работают!». Основная задача акции - повышение уровня осведомлённости россиян об эффективности вакцинации против опасных заболеваний.В 2019 году ЕНИ посвятят «героям вакцинации» – людям, которые вносят большой вклад в защиту жизней с помощью вакцинации. Это и работники здравоохранения, и родители, приводящие своих сыновей и дочерей на прививки, и все те, кто интересуется вопросами вакцинопрофилактики и рассказывает об эффективности вакцин.Россиянам доступны прививки от вирусного гепатита В, гемофильной и пневмококковой инфекций, гриппа, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза и эпидемического паротита (свинки). Именно эти заболевания несут прямую угрозу жизни и здоровью людей. Прививки бесплатные, их финансирует государство.Календарь профилактических прививок предусматривает также вакцинацию против бешенства, брюшного тифа, ветряной оспы, клещевого вирусного энцефалита, менингококковой инфекции, сибирской язвы, туляремии, холеры и чумы.До 30 апреля в рамках Европейской недели иммунизации жители Владимирской области могут получить консультации по вопросам вакцинопрофилактики, позвонив на «горячую линию» регионального управления Роспотребнадзора по телефону (4922) 54-02-32 в будние дни с 10.00 до 12.00.