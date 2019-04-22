Жителей Владимира просят освободить самовольно занятые земельные участки
Жителей Владимира просят освободить самовольно занятые земельные участки
Администрация Ленинского района предупреждает жителей города, что совсем скоро гаражи на улице Сурикова ликвидируют.
В соответствии с решением Совета народных депутатов областной столицы, владимирцам необходимо добровольно освободить занятый земельный участок до 1 июня 2019 года. Там планируют строительство детского сада.
В случае неисполнения данного требования демонтаж и вывоз самовольно установленных объектов мэрии придется производить принудительно.