Жителей Владимира просят освободить самовольно занятые земельные участки

Жителей Владимира просят освободить самовольно занятые земельные участкиАдминистрация Ленинского района предупреждает жителей города, что совсем скоро гаражи на улице Сурикова ликвидируют.В соответствии с решением Совета народных депутатов областной столицы, владимирцам необходимо добровольно освободить занятый земельный участок до 1 июня 2019 года. Там планируют строительство детского сада.В случае неисполнения данного требования демонтаж и вывоз самовольно установленных объектов мэрии придется производить принудительно.