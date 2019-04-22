Женщина, представляясь сотрудницей социальной службы, предлагала пенсионерам обмен «старых» денег на «новые».

Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летней уроженки Нижегородской области. Женщина обвиняется в совершении серии преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ (мошенничество).Как сообщалось ранее, злоумышленница была задержана сотрудниками уголовного розыска в декабре прошлого года.Жертвами обвиняемой становились пенсионеры в возрасте от 70 до 90 лет.По версии следствия обвиняемая, представляясь сотрудницей социальной службы, попадала в квартиры жителей Владимира и, рассказывая о якобы проводимой "денежной реформе", убеждала в необходимости обмена «старых» денег на «новые». После ухода лже-сотрудницы, потерпевшие обнаруживали, что купюры являются сувенирными «билетами банка приколов».Следователями собрана доказательственная база причастности фигурантки к 9 эпизодам противоправной деятельности. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, превысила 370 тысяч рублей.Часть похищенной суммы оперативники обнаружили в ходе обыска по месту жительства фигурантки.В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.