Прошедшие накануне выборы главы украинского государства показали провал политики уходящего президента Украины Петра Порошенко, в том числе отторжение его экстремистской позиции в отношении Донбасса. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Прошедшие накануне выборы главы украинского государства показали провал политики уходящего президента Украины Петра Порошенко, в том числе отторжение его экстремистской позиции в отношении Донбасса. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Несмотря на риторику Порошенко об армии, языке и церкви,
граждане Украины не захотели продолжения войны на юго-востоке страны, отметил
председатель нижней палаты. "Не поддержали позицию по русскому языку. Их
возмутил раскол православной церкви", – подчеркнул Володин.
Поражение Порошенко также говорит о его неспособности решить
социально-экономические вопросы, отметил спикер. По его словам, избиратели
поняли, что такой президент не сможет объединить народ в силу межнациональных,
языковых и межрелигиозных проблем, которые лишь усилились во время его
пребывания во власти.
"Другой итог этого голосования – оценка неспособности
Порошенко выстроить конструктивные отношения с Россией", – добавил Володин.
Выбрав Владимира Зеленского, граждане заявили о своем
стремлении к переменам, уверен председатель нижней палаты. При этом он не
сомневается, что США сделают все возможное, чтобы Украина осталась территорией
нестабильности и очагом проблем. Это выгодно для американцев, но плохо для
украинцев, резюмировал Володин.
В воскресенье, 21 апреля, на Украине состоялся второй тур
президентских выборов. Уверенную победу на голосовании одержал актер Владимир
Зеленский.
После подсчета большей части протоколов, шоумен набирает
более 73% граждан, тогда как уходящий президент в три раза меньше – 24,46%.
После объявления первых итогов выборов в Зеленского заявили, что он
собирается налаживать контакты с Россией.