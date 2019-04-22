Прошедшие накануне выборы главы украинского государства показали провал политики уходящего президента Украины Петра Порошенко, в том числе отторжение его экстремистской позиции в отношении Донбасса. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Прошедшие накануне выборы главы украинского государства показали провал политики уходящего президента Украины Петра Порошенко, в том числе отторжение его экстремистской позиции в отношении Донбасса. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Несмотря на риторику Порошенко об армии, языке и церкви,граждане Украины не захотели продолжения войны на юго-востоке страны, отметилпредседатель нижней палаты. "Не поддержали позицию по русскому языку. Ихвозмутил раскол православной церкви", – подчеркнул Володин.Поражение Порошенко также говорит о его неспособности решитьсоциально-экономические вопросы, отметил спикер. По его словам, избирателипоняли, что такой президент не сможет объединить народ в силу межнациональных,языковых и межрелигиозных проблем, которые лишь усилились во время егопребывания во власти."Другой итог этого голосования – оценка неспособностиПорошенко выстроить конструктивные отношения с Россией", – добавил Володин.Выбрав Владимира Зеленского, граждане заявили о своемстремлении к переменам, уверен председатель нижней палаты. При этом он несомневается, что США сделают все возможное, чтобы Украина осталась территориейнестабильности и очагом проблем. Это выгодно для американцев, но плохо дляукраинцев, резюмировал Володин.В воскресенье, 21 апреля, на Украине состоялся второй турпрезидентских выборов. Уверенную победу на голосовании одержал актер ВладимирЗеленский.После подсчета большей части протоколов, шоумен набираетболее 73% граждан, тогда как уходящий президент в три раза меньше – 24,46%.После объявления первых итогов выборов в Зеленского заявили, что онсобирается налаживать контакты с Россией.