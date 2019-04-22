Меры направлены на преодоление кадрового дефицита в здравоохранении

Меры направлены на преодоление кадрового дефицита в здравоохраненииЗаконодательную инициативу Губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, направленную на преодоление кадрового дефицита в здравоохранении, поддержали депутаты регионального ЗакСобрания. Народные избранники внесли необходимые изменения в статью 6016 закона «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан».Проект изменений в этот закон разработал облздрав, чтобы повысить доступность льготной ипотеки для медиков, работающих в больницах Владимирской области.С 2015 года правом на предоставление мер соцподдержки при ипотечном кредитовании воспользовались больше 300 медработников.Ранее действие закона распространялась только на медработников, зарегистрированных в нашей области. Практика показала, что этим условием создаётся искусственное препятствие для притока в регион медицинских кадров, потребность в которых сейчас крайне велика.За получением льготы регулярно обращались медработники из других регионов, готовые трудиться во Владимирской области. Это ограничение устранили.Принятие этой поправки в самое ближайшее время позволит дополнительно привлечь в местные больницы около 10 медработников. Прогнозируют, что до конца года их число может значительно увеличиться.