Управляющая компания является бессменным лидером в этой номинации с 2013 года

Управляющая компания является бессменным лидером в этой номинации с 2013 годаВТБ Капитал Управление Инвестициями признан «Лучшей компанией по управлению активами в России» по версии авторитетного британского журнала EMEA Finance. Управляющая компания является бессменным лидером в этой номинации с 2013 года.Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент банка ВТБ, прокомментировал: «Награда EMEA Finance Europe Banking Awards – это результат высокого профессионализма и эффективной работы нашей команды. На данный момент ВТБ Капитал Управление Инвестициями является крупнейшей управляющей компанией России по объему активов, который по итогам I квартала 2019 года превысил 826 млрд рублей. Мы рады, что наша работа по достоинству отмечена мировым финансовым сообществом. Безусловно, мы продолжим развивать наш бизнес, расширять линейку продуктов и делать процесс инвестирования еще более удобным и понятным для наших клиентов».