Знаменитый режиссер увидел свои фотографии на
сайтах, рекламирующих БАДЫ. Однако разрешения на использование собственного
изображения в маркетинговых целях Никита Михалков не давал.
Знаменитый режиссер увидел свои фотографии на
сайтах, рекламирующих БАДЫ. Однако разрешения на использование собственного
изображения в маркетинговых целях Никита Михалков не давал.
Рекламщики придумали чудесную историю похудения режиссера с помощью их средства, не
имеющую никакого отношения к действительности.
Мэтра кино такая наглость вывела из себя, и он решил обратиться в
правоохранительные органы.
Как оказалось, подать заявление
в полицию в данном случае оказалось не так просто. Дело в том, что создатели
сайта грамотно зашифровались, не указав контактных данных. Поэтому пока Никита
Михалков подал иск о защите чести и достоинства в Пресненский суд Москвы,
передает "Московский комсомолец".
Примечательно, что конкретного ответчика в деле нет. Заявление
подано в порядке особого производства. После того, как столичный суд удостоверит
факт незаконного использования изображения режиссера, Никита Михалков сможет
обратиться за помощью в полицию в поиске недобросовестных рекламщиков.
Как писали "Дни.ру", ранее перенес две операции на бедре и "учится заново ходить". "Стоять
не могу и сидеть не могу пока", – делился режиссер. Тревожные новости о
состоянии стали приходить осенью прошлого года.
Писали, что за месяц ему сделали две сложные операции по замене тазобедренного
сустава – сказалась застарелая спортивная травма.