Знаменитый режиссер увидел свои фотографии на сайтах, рекламирующих БАДЫ. Однако разрешения на использование собственного изображения в маркетинговых целях Никита Михалков не давал.

Знаменитый режиссер увидел свои фотографии насайтах, рекламирующих БАДЫ. Однако разрешения на использование собственногоизображения в маркетинговых целях Никита Михалков не давал.Рекламщики придумали чудесную историю похудения режиссера с помощью их средства, неимеющую никакого отношения к действительности.Мэтра кино такая наглость вывела из себя, и он решил обратиться вправоохранительные органы.Как оказалось, подать заявлениев полицию в данном случае оказалось не так просто. Дело в том, что создателисайта грамотно зашифровались, не указав контактных данных. Поэтому пока НикитаМихалков подал иск о защите чести и достоинства в Пресненский суд Москвы,передает "Московский комсомолец".Примечательно, что конкретного ответчика в деле нет. Заявлениеподано в порядке особого производства. После того, как столичный суд удостоверитфакт незаконного использования изображения режиссера, Никита Михалков сможетобратиться за помощью в полицию в поиске недобросовестных рекламщиков.Как писали "Дни.ру", ранее перенес две операции на бедре и "учится заново ходить". "Стоятьне могу и сидеть не могу пока", – делился режиссер. Тревожные новости осостоянии стали приходить осенью прошлого года.Писали, что за месяц ему сделали две сложные операции по замене тазобедренногосустава – сказалась застарелая спортивная травма.