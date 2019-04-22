Телеведущая поделилась в Instagram эмоциями в связи с победой шоумена на президентских выборах в Украине. Анфиса Чехова уверена, что именно супруга Елена во многом помогла Владимиру Зеленскому стать главой государства.

Телеведущая поделилась в Instagram эмоциями в связи с победой шоумена на президентскихвыборах в Украине. Анфиса Чехова уверена,что именно супруга Елена во многом помогла Владимиру Зеленскому стать главойгосударства.Артистка успела сняться с будущим президентом Украины в фильме "Ржевскийпротив Наполеона". Анфиса Чехова опубликовала ролик из картины, в которомпредлагает Владимиру Зеленскому опробовать матрас.Время съемокзнаменитость вспомнила как исключительно веселое. Анфиса Чехова искренне радапобеде шоумена. "Этим он показал нам,что для человека нет ничего невозможного! Ведь это похоже на сюжет из фильма:парень из КВН становится президентом", – написала ведущая.Кроме того, Анфиса Чеховауверена, что Елена Зеленская во многом помогла своему мужу выигратьпрезидентскую гонку. По мнению артистки, избранница сделала для этого все. "Какую важную роль она внесла в эту фантастическую трансформациюиз "шута" в "Короля"!" – добавила ведущая.надеется, чтоВладимир Зеленский сыграет важную роль в политических отношениях между Россиейи Украиной. В частности, положит конец войне и вернет мир двум странам.отметила,что Владимир Зеленский разрушил все стереотипы. "Надеюсь,что политика никогда не убьет в нем хорошего Человека!", – заключила телеведущая.Бывший КВН-щик, актер и шоумен обогнал ПетраПорошенко, заработав почти в три раза больше голосов избирателей.