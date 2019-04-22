За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 2 человека погибли и 29 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 7 детей. Зарегистрировано четыре ДТП с участием водителей в состоянии опьянения.Произошло 308 дорожных происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 88 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Вязниковский районПо предварительной информации, 15.04.2019 г. в 15:30 на 280 км автодороги М–7 «Волга» водитель автомобиля «Вольво – FH» с полуприцепом, 1965 г.р., двигаясь в сторону г. Владимир, допустил наезд на стоящий на запрещающий сигнал светофора автомобиль «Даф» с полуприцепом под управлением водителя 1979 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Вольво – FH» с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, тупая травма живота, перелом правой ноги – госпитализирован.город ВладимирПо предварительной информации, 16.03.2019 г. в 02:05 на 8 км автодороги М–7 «Волга» (поворот на Аэропорт) водитель автомобиля «Хендэ – Соната», 1990 г.р., двигаясь в сторону ул. Лакина, допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Даф – ФТ-105» в составе полуприцепа под управлением водителя 1981 г.р., который двигался во встречном прямом направлении по левой полосе в сторону г. Москва. В результате ДТП водитель автомобиля «Хендэ – Соната» и его пассажир 1987 г.р. от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия.По предварительной информации, 19.04.2019 г. в 18:10 в г. Владимир на улице Усти на Лабе водитель автомобиля «Шеврале – Круз», 1990 г.р., двигаясь по ул. Михайловская, при выезде на главную дорогу допустил столкновение с мотоциклом «Сузуки – РФ-600Р» под управлением водителя 1995 г.р., который двигался по ул. Усти на Лабе в сторону ул. Мира по главной дороге. В результате ДТП водитель мотоцикла «Сузуки – РФ-600Р» с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом лучевой кости справа – госпитализирован.Муромский районПо предварительной информации, 17.04.2019 г. в 11:10 на 14 км автодороги «Муром – М–7 «Волга» водитель автомобиля «Скания – Р340», 1989 г.р., двигаясь со стороны г. Мурома в сторону автодороги М–7 «Волга», допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Хендэ – Элантра» под управлением водителя 1984 г.р., который двигался навстречу в прямом направлении. В результате ДТП водитель автомобиля «Хендэ – Элантра» с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки – госпитализирован.Ковроский районПо предварительной информации, 18.04.2019 г. в 12:55 в г. Ковров на улице Ленина водитель автомобиля «Ниссан –Тиида», 1970 г.р., допустил выезд на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где совершил столкновение с автомобилем «Киа – Соренто» под управлением водителя 1983 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Киа – Соренто» с диагнозом: черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, резаная рана левой руки направлен на амбулаторное лечение; пассажир автомобиля «Киа – Соренто», 1956 г.р., с диагнозом: черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, травма грудной клетки направлен на амбулаторное лечение.Петушинский районПо предварительной информации, 21.04.2019 г. в 20:50 на 6 км автодороги М–7 «Волга» в д. Перново водитель мотоцикла «Мотоленд», 1989 г.р., двигаясь со стороны автодороги М–7 «Волга» в сторону д. Перново не справился с управлением, в результате чего допустил съезд в кювет с последующим падением. В результате ДТП водитель мотоцикла, с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, кома – госпитализирован.