Самый крупный из них спасатели тушили 12 часов

Самый крупный из них спасатели тушили 12 часовМинувшие выходные во Владимирской области выдались достаточно теплыми. За 2 дня совсем не было осадков. Такие погодные условия, а главное – игнорирование некоторыми жителями региона правил пожарной безопасности привели к тому, что пожарным пришлось 102 раза тушить сухую траву.Всего с начала года зарегистрировали и ликвидировали 344 пала травы.Эта статистика тревожит спасателей: палы травы губительны для всего живого. Гибнут растения и животные. Огонь с полей может перейти и на жилые дома... В том числе и с такими палами боролись пожарные, городские и областные спасатели, добровольцы 21-го апреля. Они тушили большие загорания травы в пойме реки Клязьмы в пределах областной столицы – от улицы Дмитровская слобода до улицы Элеваторной. Множество очагов травяных пожаров ликвидировали они в этот день. Трудились более 12 часов. Полностью потушили Владимирскую пойму только к 10-ти вечера. Площадь, на которой сгорела сухая трава (и всё живое!) – 20 гектаров. Многие владимирцы с горечью наблюдали, как горит пойма, всегда благоухающая летом луговым разнотравьем. Теперь эта экосистема не скоро восстановится. Не думают об этом лишь поджигатели, совершая преступления против природы.В МЧС напоминают, что с 19 апреля в области установили особый противопожарный режим: в этот период строго запрещено разведение костров, в том числе в садах и огородах.«Тревожное» ведомство призывает жителей и гостей 33-го региона не пользоваться открытым огнём на природе – это чревато возникновением пожаров, а также административно и уголовно наказуемо.