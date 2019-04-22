В Забайкалье подсчитывают предварительный ущерб от стихии. За последние три дня он составил 280 миллионов рублей. При ухудшении обстановки в крае к ликвидации возможных возгораний уже готовы порядка тысячи человек и более 110 едициц техники.

В Забайкалье подсчитывают предварительный ущерб от стихии. За последние три дня он составил 280 миллионов рублей. При ухудшении обстановки в крае к ликвидации возможных возгораний уже готовы порядка тысячи человек и более 110 едициц техники.Как сообщает ГТРК "Чита", в районах с наиболее сложной обстановкой спасательные гарнизоны усилены аэромобильной группировкой, куда входят 70 человек и 10 единиц техники. Кроме того, в границах населенных пунктов выставлено 116 постов от федеральной противопожарной службы.В готовности к применению находятся 4 воздушных судна МЧС России: 2 самолета-амфибии Бе-200 ЧС и 2 вертолета Ми-8, оснащённые водосливными устройствами. Все они располагаются в аэропорту "Кадала". С их помощью в случае необходимости проводится разведка очагов возгораний.В селе Шара Александрово-Заводского района для пострадавшего населения развернут пункт временного размещения вместимостью 100 человек. В настоящий момент там прибывает восемь человек, остальные пострадавшие разместились родственников и знакомых. В пострадавших районах создано 8 комиссий по определению материального ущерба.Кроме того, с сегодняшнего дня все пострадавшие от пожаров забайкальцы начнут получать единовременные выплаты — 10 тысяч рублей. Об этом распорядился глава региона Александр Осипов. Погорельцам, которые полностью утратили имущество, выплатят по 100 тысяч рублей из краевого бюджета.