Алина Загитова потрясла зрителей неожиданной находкой. В шоу Этери Тутберидзе Чемпионы на льду вместе с фигуристкой на лед вышел ее пес.

Алина Загитова потрясла зрителей неожиданной находкой. В шоуЭтери Тутберидзе "Чемпионы на льду" вместе с фигуристкой на лед вышелее пес.удивила зрителей в Краснодаре, где прошлапремьера шоу Тутберидзе. Олимпийская чемпионка не только повторила победныйномер, но и вывела на лед своего любимца Масару. Собаку породы акита-ину оделив такой же наряд, какой был на фигуристке во время ее выступления на ЧМ.В шоу Этери Тутберидзе приняли участие ее самые талантливыеученики. Алина Загитова воспроизвела на льду победную программу под музыку избалета "Дон Кихот", принесшую ей золотую олимпийскую медаль. АлександраТрусова вслед за Загитовой вышла на лед со своей собачкой Тиной.Масару подарили в Японии. Оказавшись нальду, собака поначалу немного растерялась. Однако , хореограф Алины ДаниилГлейхенгауз подхватил пса на руки и исполнил оригинальную поддержку. "Такоговы еще точно не видели!", – объявил при этом ведущий шоу.Под конец на льду оказались не только собаки, но ипоклонники Алины Загитовой. Зрители выбежали на арену, едва не задавив пса инапугав фигуристок.Напомним, что российская спортсменка завоевала золотую медаль на чемпионате мира в Сайтаме. После блестящей победы приняла участие в фотосессии для японского журнала.Фигуристка рассказала, что примерила наряды от таких известных брендов, как Dior, Dolce&Gabbana, Givenchy и McQueen. Алина Загитова пообещала, что результаты фотосессии поклонники смогут увидеть в конце апреля.