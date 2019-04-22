Американский предприниматель, изобретатель и новатор Илон Маск продолжает радовать пользователей Сети своими знаниями русского языка. На этот раз он вступил в шуточную беседу про инопланетян.

Американский предприниматель, изобретатель и новатор Илон Маск продолжает радовать пользователей Сети своими знаниями русского языка. На этот раз он вступил в шуточную беседу про инопланетян.Диалог, который привлек к себе внимание практически всех пользователей Сети, начался с замечания одного из обитателей Twitter. Тот признался, что после просмотра фильма "Веном" про инопланетную злую сущность у него возник вопрос к Илону Маску."Илон, а вы осваиваете космос точно не для того, чтобы привезти на Землю инопланетян, которые нас поработят?", – обратился он к американскому бизнесмену. "Где инопланетяне?", – вопросом на вопрос и на чистом русском ответил сам Маск.В этот момент к шуточному диалогу присоединился еще один пользователь Сети. "Инопланетяне живут на Марсе под землей, они прячутся. И это они сломали марсоход Opportunity, когда он подобрался слишком близко", – объяснил собеседник Илону Маску."Вот где собака зарыта", – ответил предприниматель, продемонстрировав не только знание русского языка, но и понимание устойчивых выражений. Подтвердил он это и своим ответом: "Говорят, что кур доят" на комментарий одного из англоговорящих пользователей о том, что он "ославянивается".Также Илон Маск раскрыл причину, по которой он решил заняться русским языком. Один из пользователей предположил, что в Twitter так часто спрашивали "Как тебе такое?", обращаясь к нему, что предпринимателю пришлось заговорить по-русски, чтобы понимать, о чем идет речь. Бизнесмен лаконично отметил, что это правда.Напомним, американский предприниматель Илон Маск известен не только своей работой по производству электромобилей и запуску космически аппаратов на орбиту, но и странным, а подчас и откровенно вызывающим поведением. Часто из-за этого страдает стоимость акций его компании. Однако многие инвесторы успели привыкнуть к странностям в поведении эксцентричного миллиардера.