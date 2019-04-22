В Абакане на территории строительного магазина фургон, двигаясь задним ходом, насмерть задавил 44-летнюю женщину. Водитель рассказал, что не видел людей. В его отношении возбуждено уголовное дело.

В Абакане фургон, двигаясь задним ходом, насмерть задавил 44-летнюю женщину.Инцидент произошел в минувшую пятницу, 19 апреля, на территории строительного магазина. Жертва стояла спиной к фургону и не видела его. Водитель грузовика, в свою очередь, не заметил женщину, тронулся, подмял женщину, а затем наехал на нее колесом.От полученных травм женщина скончалась на месте. В отношении 40-летнего водителя фургона возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.