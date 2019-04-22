Во время протестов желтых жилетов во Франции пострадали 14 полицейских, сообщил глава МВД республики Кристоф Кастанер.

Во время протестов "желтых жилетов" во Франции пострадали 14 полицейских, сообщил глава МВД республики Кристоф Кастанер.182 участника акции задержаны.В сегодняшней волне протестов приняли участие 27,9 тысячи человек, из них в парижских столкновениях участвовали девять. Около 60 тысяч полицейских и жандармов следили за порядком.Акции "желтых жилетов" начались в ноябре 2018 года. Французы вышли на улицы, протестуя против роста цен на топливо. В дальнейшем протест стал масштабнее, и люди уже протестую против неэффективного управления страной, передает ТАСС.