Местный житель ворвался в квартиру к пенсионеру, избил его, требуя передать спиртное, после чего скрылся.

Следственным отделом Отд МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище).По версии следствия, в январе текущего года обвиняемый, повредив входную дверь, проник в квартиру к пенсионеру, и, применив насилие, потребовал передать спиртное и сигареты, после чего скрылся. После совершенного нападения потерпевший, получивший телесные повреждения, обратился в полицию.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили личность и задержали подозреваемого.В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.Санкцией ч.3 ст. 162 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.