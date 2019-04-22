Председателем жюри VIII Забайкальского международного кинофестиваля возглавит известный режиссер Дмитрий Астрахан, передает ГТРК Чита.

Председателем жюри VIII Забайкальского международного кинофестиваля возглавит известный режиссер Дмитрий Астрахан, передает ГТРК "Чита". Московский оргкомитет сообщил, что председателем жюри основного конкурса станет театральный и кинорежиссер, заслуженный деятель искусств, лауреат национальных премий "Ника" и "Золотой орел" Дмитрий Астрахан. Совместно с другими членами жюри ему предстоит выбрать победителей в нескольких номинациях фестиваля: "Лучший фильм", "Лучшая режиссура", "Лучший сценарий", "Лучшая актриса" и "Лучший актер"Напомним, Дмитрий Астрахан снял около 30 художественных фильмов и поставил более полусотни театральных спектаклей по всему миру. Самыми знаковыми работами режиссера стали: драмы "Контракт со смертью" и "Ты у меня одна", комедия "Все будет хорошо", а также фильм "Перекресток", в котором прозвучали музыкальные композиции группы "Машина времени".