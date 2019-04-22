Российские артисты поздравили Владимира Зеленского с победой и выразили надежду, что запреты на выступления на Украине будут сняты. Николай Басков в Instagram написал, что он уже 5 лет не может встретиться со своими украинскими друзьями и поклонниками, так как его не пускают в страну.

Российские артисты поздравили Владимира Зеленского с победой и выразили надежду, что запреты на выступления на Украине будут сняты.Николай Басков на своей странице в Instagram написал, что он уже пять лет не может встретиться со своими украинскими друзьями и поклонниками, поскольку его просто не пропускают в страну.Схожие мысли высказала певица Наташа Королева. Она призналась, что лично знакома с Зеленским, и надеется, что он останется порядочным человеком на посту президента. Королева добавила, что ее запрещали на Украине из-за политики, но сейчас верит в то, что ситуация изменится. Также она выложила видео своего совместного выступления с Зеленским в шоу "Вечерний Киев".Посмотреть эту публикацию в InstagramХочу поздравить Владимира Зеленского @zelenskiy_official с победой на выборах !!! Шо сказать , молодец сделал всех красиво!!! #зеленский #украина #киев #наташакоролева #символюности #ягодка #выборы #юмор #страна #веснаПубликация от Наташа Королева (@koroleva__star) 21 Апр 2019 в 1:05 PDTО знакомстве с Зеленским вспомнил и Дима Билан, который пожелал ему оставаться объективным и верить в то, что один человек может изменить ход истории. Певец написал в "Инстаграме", что желает нашим народам дружбы.Телеведущая Лера Кудрявцева отметила, что политика — тот же шоу-бизнес, только жестче и масштабнее, и призвала Зеленского не подвести своих избирателей."Очень хочется верить, что в Украине наступит мир, и наши братья будут гордиться своим президентом", — написала Кудрявцева.Стилист Сергей Зверев написал, что первым поздравил будущего президента с победой. Он надеется, что теперь все будет хорошо.К настоящему моменту обработаны уже более 95 процентов бюллетеней, сообщает "Россия 24". У Зеленского — более 73 процентов. Это примерно 12 миллионов 800 тысяч избирателей. Для Петра Порошенко кампания обернулась полным провалом. Он не набрал и четверти голосов.