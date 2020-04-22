Коллекционеры собирают самые разные вещи – от картин и предметов искусства до вещей, принадлежащих знаменитым людям. Один из интересов коллекционеров – старинное оружие. Особенно высокой ценностью пользуется оружие, принадлежавшее историческим персонажам. Такое оружие, как правило, продается на аукционах по очень высокой цене.

Коллекционеры собирают самые разные вещи – от картин и предметов искусства до вещей, принадлежащих знаменитым людям.Один из интересов коллекционеров – старинное оружие. Особенно высокой ценностью пользуется оружие, принадлежавшее историческим персонажам.Такое оружие, как правило, продается на аукционах по очень высокой цене.Ниже мы расскажем о 10 самых дорогих образцах стрелкового оружия, которые были проданы на аукционах.10. Ружье Beretta Imperiale MontecarloМодель Imperiale Montecarlo от компании Beretta – одна из самых дорогих моделей в мире. Приклад ружья из древесины орехового дерева подгоняется под индивидуальный размер при покупке Imperiale Montecarlo. Именно приклад является единственной деталью, которая дорабатывается с учетом размеров, необходимых владельцу.Стоимость такого ружья — $106 800.9. Пистолет Walther PP, принадлежавший ГитлеруТакой пистолет был создан в период между Первой и Второй мировыми войнами, причем он был разработан специально для нужд полиции. Это удобный в использовании пистолет, поэтому он пользовался популярностью не только у полицейских, но и у высших чинов.Такой же пистолет был не только у Гитлера, но также у Евы Браун и у Германа Геринга. Оружие использует патрон 7,65 х 17 мм.Стоимость пистолета, принадлежавшего Гитлеру, на аукционе была оценена в $114 тысяч.8. Револьвер Colt .45, принадлежавший Уайетту ЭрпуУайетт Эрп – известный в Америке персонаж. Он жил в конце XIX-начале XX веков и получил широкую известность благодаря книгам и кинофильмам в жанре вестерн. В то же время реальный Уайетт Эрп был более противоречивой фигурой, чем герой, описываемый в литературных и кинематографических произведениях. Несмотря на то что Эрп занимал должность стража правопорядка, он был также уличен в неправомочных действиях. В частности, его обвиняли в мошенничестве. Принадлежавший ему револьвер Кольт был приобретен на аукционе за $225 тысяч в 2014 году неизвестным коллекционером.7. Охотничье ружье Holland & Holland Royal DeluxeЭто одно из самых дорогих охотничьих ружей в мире. Его стоимость оценивается в $228 тысяч. Отмечается, что для изготовления одного такого ружья требуется более 850 часов работы.6. Револьвер Smith & Wesson .44, принадлежавший Роберту ФордуРоберт Форд – известный персонаж из мира Дикого Запада, который убил легендарного грабителя Джесси Джеймса. Именно с помощью этого револьвера, который был продан на аукционе за $350 тысяч, Роберт и убил Джесси Джеймса.5. Ружье Fox, принадлежавшее Теодору РузвельтуЭто ружье ручной работы. Двустволка A. H FOX 12 и так стоит недешево, но конкретно это ружье, которое принадлежало бывшему президенту США Теодору Рузвельту, было продано на аукционе за $862 500. Отмечается, что Рузвельт часто пользовался именно этим ружьем, когда ходил на охоту. Есть сведения о том, что именно об этом оружии он отзывался так: "Не было изготовлено ружья лучше этого".4. Револьвер 1847 Colt Walker .44Револьвер Кольт Уокер образца 1847 года был создан на основе первых чертежей для Кольта Патерсона. Оригинальная версия револьвера Colt Walker .44 Black Powder Revolver была продана на аукционе в 2008 году. Револьвер активно использовался во время американско-мексиканской войны, которая закончилась в 1848 году, после чего производство револьверов резко сократилось.3. Винтовка 1886 Winchester, принадлежавшая Генри Варэ ЛоутонуГенри Варэ Лоутон – военный деятель, который был известен во время Гражданской войны, Испанско-американской войны, а также во время Апачских войн в Америке. Майор Лоутон также известен тем, что ему удалось захватить главу апачей Джеронимо, за что ему и вручили винтовку Winchester. В настоящий момент стоимость этой винтовки оценивается в более чем $1,2 миллиона.2. Пистолеты Flintlock, принадлежавшие Симону БоливаруСимон Боливар – известный исторический персонаж в Латинской Америке. Он был военачальником и политиком, который возглавил борьбу за независимость таких стран, как Венесуэла, Боливия и другие. Принадлежавшие ему пистолеты были изготовлены знаменитым оружейником Николасом-Ноэле Буте. С серебряной отделкой, кремниевыми замками пистолеты были проданы в 2004 году на аукционе в Нью-Йорке за $1 687 500.1. Пистолеты, принадлежавшие Джорджу ВашингтонуЭти пистолеты, принадлежавшие одному из отцов-основателей США, были проданы на аукционе по цене $1 986 000.Эти пистолеты принадлежали двум американским президентам – после Джорджа Вашингтона их унаследовал Эндрю Джексон, который стал седьмым президентом США.