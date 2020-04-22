Число американцев, которые работают удаленно, за последние годы существенно выросло. В 2017 году аналитики Gallup провели опрос, который показал, что 43% американцев работают из дома хотя бы часть рабочей недели. В 2012 году этот показатель составлял всего 39%. Почти треть опрошенных заявили, что проводят 80% и больше времени за удаленной работой, по сравнению с 24% в 2012 году.

Число американцев, которые работают удаленно, за последние годы существенно выросло.В 2017 году аналитики Gallup провели опрос, который показал, что 43% американцев работают из дома хотя бы часть рабочей недели. В 2012 году этот показатель составлял всего 39%. Почти треть опрошенных заявили, что проводят 80% и больше времени за удаленной работой, по сравнению с 24% в 2012 году.На волне эпидемии коронавируса число удаленных сотрудников выросло еще больше. Компании, которые могли организовать удаленную работу для своих сотрудников, сделали это вынужденно.Опрос, проведенный в апреле 2020 года, показал, что три из пяти работников, которые перешли на удаленную работу, предпочли бы и дальше продолжать работать из дома как можно дольше, даже после снятия мер самоизоляции.Сайт FlexJobs, посвященный поиску работы и карьере, опубликовал список самых распространенных профессий, представители которых чаще всего работают из дома. Этот список составлен на основе анализа рынка труда в США, однако он может быть актуален и для других стран.Ниже мы расскажем об этих профессиях подробнее.Менеджер по продукцииПредставители этой профессии занимаются созданием нового продукта, начиная от самой идеи. В частности, это может быть программа или элемент дизайна. В США такие специалисты получают $82 916 в год.Менеджер по развитию бизнесаПредставители этой профессии создают бизнес-планы, поддерживают деловые отношения с партнерами и клиентами, повышают качество услуг. Средняя годовая зарплата таких специалистов — $71 968.Менеджер по маркетингуМенеджеры по маркетингу создают рекламу и проводят маркетинговые кампании. Средняя зарплата таких специалистов — $64 500 в год.Составитель учебного расписанияЭти специалисты составляют расписание, пишут учебные планы и материалы для учебных курсов. В среднем такие специалисты получают в год $61 389.Разработчик пользовательских интерфейсовЭти специалисты кодируют и разрабатывают пользовательские интерфейсы для сайтов в HTML, JavaScript или CSS. Средняя заработная плата таких специалистов в год — $71 145.КопирайтерКопирайтеры пишут тексты, в основном рекламного содержания – тексты должны убедить клиентов, что им необходимо приобрести ту или иную вещь или услугу. Средняя зарплата такого специалиста составляет $50 570 в год.Менеджер по работе в соцсетяхЭти специалисты отслеживают социальные сети компаний или брендов, работают с аудиторией, помогают нарастить аудиторию онлайн. Средняя зарплата таких специалистов — $49 881 в год.Веб-дизайнерВеб-дизайнеры создают и кодируют веб-станицы и приложения. Средняя зарплата таких специалистов в США — $49 649.Специалист по подбору кадровСпециалисты по подбору кадров занимаются поиском подходящих кандидатов для вакансий в компании. Они создают описания должности, размещают их на сайтах по поиску работы, связываются с потенциальными кандидатами и проводят собеседования. Средняя зарплата такого сотрудника в США — $49 544.ПереводчикПереводчики переводят тексты с одного языка на другой. Они могут переводить как письменные тексты, так и устные беседы. Средняя зарплата такого специалиста — $47 974 в год.Преподаватель иностранного языка онлайнВ частности, речь идет о преподавателях английского языка как иностранного. Средняя заработная плата такого сотрудника — $43 878 в год.Специалист клиентской службыСпециалисты клиентской службы помогают клиентам решать возникшие вопросы по телефону, по электронной почте, в чате или в социальных сетях. Средняя заработная плата такого специалиста — $41 382 в год.Виртуальный ассистентВиртуальные ассистенты помогают директорам и руководителям организовать встречи и совещания, отвечать на электронные письма, бронировать путешествия и поездки и многое другое. Средняя зарплата таких специалистов — $39 617 в год.