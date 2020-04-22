Синоптики предупредили, что 22 апреля до 21:00 в столичном регионе ожидается усиление ветра с порывами до 23 метров в секунду. Ранее МЧС вынесло штормовое предупреждение нескольким районам России. Сильный ветер в столице не утихает уже вторые сутки.
Синоптики предупредили, что 22 апреля до 21:00 в столичном регионе ожидается усиление ветра с порывами до 23 метров в секунду.
Ранее МЧС вынесло штормовое предупреждение нескольким районам России.
В Москве, как сообщил заммэра столицы Петр Бирюков, для ликвидации возможных аварийных ситуаций городские службы переведены в усиленный режим.
Бирюков заверил, что в городе приняты необходимые меры по защите от порывов ветра объектов жилого и нежилого фонда, транспорта и торговли, широкоформатных рекламных конструкций, передает «Интерфакс».
Заммэра столицы также сообщил, что в режиме повышенной готовности находятся аварийные бригады, которые при необходимости готовы оперативно выехать в случае повреждения ЛЭП, падения деревьев и рекламных конструкций.
Он также призвал тех москвичей, которые в условиях самоизоляции при необходимости выходят на улицу, быть внимательными.
Сильный ветер в столице не утихает уже вторые сутки.