В первом квартале 2020 года спрос на персональные компьютеры резко вырос, что было связано необходимостью работать и учиться удаленно. Этот процесс наблюдался практически во всех странах, которые были затронуты эпидемией коронавируса и ввели меры жесткого карантина. Однако та же самая эпидемия, которая привела к росту спроса на компьютеры, привела к перераспределению цепочек поставок, что вызвало задержки поставок и серьезные логистические проблемы.

В первом квартале 2020 года спрос на персональные компьютеры резко вырос, что было связано необходимостью работать и учиться удаленно. Этот процесс наблюдался практически во всех странах, которые были затронуты эпидемией коронавируса и ввели меры жесткого карантина. Однако та же самая эпидемия, которая привела к росту спроса на компьютеры, привела к перераспределению цепочек поставок, что вызвало задержки поставок и серьезные логистические проблемы, отмечают эксперты исследовательской компании Canalys.Больше всего пострадала американская компания Apple, так как объем поставок компьютеров упал более чем на 20%.Ниже мы расскажем о 5 крупнейших поставщиках персональных компьютерах в первом квартале 2020 года.5. AcerAcer – тайваньская компания по производству компьютерной техники и электроники. В первом квартале текущего года компания поставила 3.1 миллионов компьютеров. Доля рынка в первом квартале составила 5.8%.4. AppleУ компании Apple ситуация в первом квартале сложилась не самая благоприятная. По сравнению с аналогичным периодом годом ранее, продажи резко сократились. Всего за первый квартал Apple поставила 3.2 миллиона компьютеров. Доля рынка составила 6%.3. DellКорпорация Dell – одна из крупнейших в мире производителей компьютера. В первом квартале 2020 года объем поставок составил 10.5 миллионов. Доля рынка — 19.6%.2. HPHP – одна из крупнейших американских компаний в сфере информационных технологий. Ноутбуки этой компании неизменно пользуются спросом в разных странах мира. Объем поставок в первом квартале текущего года составил 11.7 миллионов. Доля рынка — 21.8%.1. LenovoLenovo — китайская компания, которая выпускает не только компьютеры, но и другую технику. Компания стала лидером по объему поставок в первом квартале текущего года. Всего она поставила 12.8 миллионов компьютеров. Доля рынка — 23.9%.