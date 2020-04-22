В первом квартале 2020 года спрос на персональные компьютеры резко вырос, что было связано необходимостью работать и учиться удаленно. Этот процесс наблюдался практически во всех странах, которые были затронуты эпидемией коронавируса и ввели меры жесткого карантина. Однако та же самая эпидемия, которая привела к росту спроса на компьютеры, привела к перераспределению цепочек поставок, что вызвало задержки поставок и серьезные логистические проблемы.
В первом квартале 2020 года спрос на персональные компьютеры резко вырос, что было связано необходимостью работать и учиться удаленно. Этот процесс наблюдался практически во всех странах, которые были затронуты эпидемией коронавируса и ввели меры жесткого карантина. Однако та же самая эпидемия, которая привела к росту спроса на компьютеры, привела к перераспределению цепочек поставок, что вызвало задержки поставок и серьезные логистические проблемы, отмечают эксперты исследовательской компании Canalys.
Больше всего пострадала американская компания Apple, так как объем поставок компьютеров упал более чем на 20%.
Ниже мы расскажем о 5 крупнейших поставщиках персональных компьютерах в первом квартале 2020 года.
5. Acer
Acer – тайваньская компания по производству компьютерной техники и электроники. В первом квартале текущего года компания поставила 3.1 миллионов компьютеров. Доля рынка в первом квартале составила 5.8%.
4. Apple
У компании Apple ситуация в первом квартале сложилась не самая благоприятная. По сравнению с аналогичным периодом годом ранее, продажи резко сократились. Всего за первый квартал Apple поставила 3.2 миллиона компьютеров. Доля рынка составила 6%.
3. Dell
Корпорация Dell – одна из крупнейших в мире производителей компьютера. В первом квартале 2020 года объем поставок составил 10.5 миллионов. Доля рынка — 19.6%.
2. HP
HP – одна из крупнейших американских компаний в сфере информационных технологий. Ноутбуки этой компании неизменно пользуются спросом в разных странах мира. Объем поставок в первом квартале текущего года составил 11.7 миллионов. Доля рынка — 21.8%.
1. Lenovo
Lenovo — китайская компания, которая выпускает не только компьютеры, но и другую технику. Компания стала лидером по объему поставок в первом квартале текущего года. Всего она поставила 12.8 миллионов компьютеров. Доля рынка — 23.9%.