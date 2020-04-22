Чуть больше двух недель остаются до 75-летия Великой Победы. ГТРК Липецк продолжает цикл репортажей о фронтовиках-героях. Старейший ветеран Липецка Андрей Андреевич Самсонов в свои 99 лет энергичен и всегда с улыбкой. А еще он любит стихи, и читает наизусть с любого места и пока не остановят, например, поэму Александра Твардовского Василий Теркин.

Чуть больше двух недель остаются до 75-летия Великой Победы. ГТРК "Липецк" продолжает цикл репортажей о фронтовиках-героях. Старейший ветеран Липецка Андрей Андреевич Самсонов в свои 99 лет энергичен и всегда с улыбкой. А еще он любит стихи, и читает наизусть с любого места и пока не остановят, например, поэму Александра Твардовского "Василий Теркин".Ветеран поделился: "Какое счастье, что мы еще живем: Мы слушаем птиц, любуемся цветами. Родные, дети, друзья рядом с нами".Война началась, когда Андрею Самсонову исполнилось 20 лет. Был направлен мотострелковую дивизию в Западном военном округе. Участвовал в обороне Москвы, защищал Мамаев Курган в Сталинграде, а Победу встретил в Белоруссии. После окончания войны продолжил службу в Забайкалье, позже перебрался в Липецк. В областном центре до сих пор принимал активное участие в работе ветеранских организаций. Читает лекции в школах, колледжах и даже в детсадах.Редакция "Вестей Липецк" поздравляем Андрея Андреевича Самсонова с юбилеем Победы, желает крепкого здоровья и оптимизма.