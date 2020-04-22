Находясь в совместной изоляции, люди обычно начинают конфликтовать на третьей неделе, рассказал заведующий отделом физиологии человека в экстремальных условиях Института медико-биологических проблем РАН, академик Российской академии космонавтики им. Циолковского Александр Суворов.

Находясь в совместной изоляции, люди обычно начинают конфликтовать на третьей неделе, рассказал заведующий отделом физиологии человека в экстремальных условиях Института медико-биологических проблем РАН, академик Российской академии космонавтики им. Циолковского Александр Суворов."Период порядка двух недель можно просидеть с кем угодно и это не вызовет никаких обычно конфликтов, проблем и т.д. При изоляции дольше двух недель могут возникнуть проблемы", — сообщил он в интервью РИА Новости.Александр Суворов лично принимал участие в экспериментах, связанных с длительной изоляцией (имитации полетов на Марс и Луну). По мнению ученого, главное в таких ситуациях — не копить недовольство в себе."Что-то не нравится — поделитесь, расскажите. Обязательно свою проблему нужно излить. Не прятаться от проблем, а пытаться найти решение", — посоветовал Александр Суворов.Из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 в Москве с 30 марта был объявлен обязательный для всех режим самоизоляции. Выходить из дома можно только на работу (если организации разрешено продолжать работать), к врачу, в магазин и выгулять домашнее животное. С 15 апреля в городе действует пропускной режим. Аналогичные меры были введены и в ряде других российских регионов.