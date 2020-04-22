Андрей Сельский назначен заместителем министра спорта России. Соответствующее распоряжения распоряжение председателя правительства Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Андрей Сельский назначен заместителем министра спорта России. Соответствующее распоряжения распоряжение председателя правительства Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Андрей Константинович Сельский входил в оргкомитет "Сочи-2014". Кроме того, он трудился в РЖД, Сбербанке и возглавлял направление "Кадры и образование" АНО "Цифровая экономика", сообщает ТАСС.Сельский стал седьмым заместителем министра спорта Олега Матыцина. Также заместителями являются Ксения Машкова (статс-секретарь), Азат Кадыров, Одес Байсултанов, Павел Новиков, Игорь Сидоркевич и Марина Томилова.