Проверку по факту аварийной ситуации в микрорайоне Владивостока Снеговая Падь проведут под контролем прокуратуры. Об этом со ссылкой на ведомство края передают Вести: Приморье.

Проверку по факту аварийной ситуации в микрорайоне Владивостока Снеговая Падь проведут под контролем прокуратуры. Об этом со ссылкой на ведомство края передают "Вести: Приморье".Напомним, накануне в этом районе города прорвало трубу холодного водоснабжения. В отношении КГУП "Приморский водоканал", администрации города и организации, проводившей работы по ликвидации порыва, начаты проверочные мероприятия.По предварительным данным, виновником аварии могут объявить обанкротившуюся компанию "Дальспецстрой". Именно она десять лет назад, прокладывая в микрорайоне водопровод, использовала чугунные трубы с небольшим диаметром и толщиной. Как считают специалисты, они просто не могли выдержать напор воды в городе, который стоит на сопках. Теперь здесь проложат новые пластиковые трубы особой прочности.Тем временем, "Приморский водоканал" организовал жильцам 20 многоквартирных домов подвоз воды. Аварийные работы продолжаются беспрерывно. Ремонтники приближаются к финальной части.