Хоккейный клуб Автомобилист подписал новый контракт со своим лучшим снайпером по итогам прошлого сезона Континентальной хоккейной лиги Бруксом Мэйсеком.

Хоккейный клуб "Автомобилист" подписал новый контракт со своим лучшим снайпером по итогам прошлого сезона Континентальной хоккейной лиги Бруксом Мэйсеком.Соглашение подписано сторонами на два ближайших года, сообщает официальный сайт "Автомобилиста". В минувшем сезоне немец канадского происхождения принял участие в 66 матчах КХЛ, в которых отметился 24 заброшенными шайбами и 23 результативными передачами.Мэйсек выступает за сборную Германии. В составе хоккейной "Бундестим" он в 2018 году стал серебряным медалистом Олимпийских игр, в финале проиграв сборной России.