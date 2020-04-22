В информационном поле появились сообщения о том, что дилеры Lada начали проверять машины на наличие незаводского софта и снимать с гарантии те экземпляры, где найдены следы чип-тюнинга. Как ситуация складывается на самом деле, нам пояснил сам АвтоВАЗ.

В информационном поле появились сообщения о том, что дилеры Lada начали проверять машины на наличие незаводского "софта" и снимать с гарантии те экземпляры, где найдены следы чип-тюнинга. Как ситуация складывается на самом деле, нам пояснил сам АвтоВАЗ.Наличие посторонней "прошивки" двигателя в автомобилях Lada не является обязательным условием для снятия автомобиля с гарантии. Об этом сообщили АвтоВестям в пресс-службе АвтоВАЗа. Отказ от выполнения гарантийных обязательств может последовать лишь в том случае, если будет установлена связь между конкретной поломкой и наличием чип-тюнинга."То есть при возникновении любого недостатка, дилер всегда смотрит причинно-следственную связь между вмешательством в конструкцию автомобиля и дефектом. Если обнаружится посторонняя прошивка, но недостатка не будет, то мотор с гарантии не снимется", - говорится в комментарии производителя.Пресс-служба АвтоВАЗа отдельно подчеркивает, что все условия гарантийного обслуживания прописаны в гарантийном талоне к автомобилю.Дословно там сказано следующее: "Требования покупателя, связанные с недостатками транспортного средства, не подлежат удовлетворению в любом из следующих случаях: ... 5.2 при внесении изменения в программное обеспечение, заводские настройки, параметры электронных блоков, если это явилось причиной (прямой или косвенной) возникновения недостатка или увеличения неисправности (дефекта)".Ранее сообщалось, что официальные дилеры Lada получили новое диагностическое ПО, которое позволит со 100-процентной вероятностью вычислять признаки чип-тюнинга. Проверку блоков управления двигателем на соответствие "софта" дилеры якобы уже осуществляют в рамках планового ТО либо при обращении клиента по гарантии.