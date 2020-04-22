Балтийский флот проводит учения в Военной гавани. Об этом сообщает ГТРК Калининград. Сегодня участники маневров — морские пехотинцы — занимаются погрузкой военной техники на десантные катера и корабли.

Балтийский флот проводит учения в Военной гавани. Об этом сообщает ГТРК "Калининград". Сегодня участники маневров — морские пехотинцы — занимаются погрузкой военной техники на десантные катера, большие десантные корабли "Калининград" и "Королёв", а также малый десантный корабль "Евгений Кочешков".После завершения погрузки судна планируют совершить переход по морю к району проведения высадки морского десанта. Для этого предназначен необорудованный берег.Во время учений пехотинцы проведут боевую стрельбу и займутся отработкой блокировки и уничтожения вооруженных формирований воображаемого противника. Намечено десантирование личного состава.