Банк России продал на Московской бирже 20 апреля валюту на 16,8 миллиарда руб., сообщил регулятор.

Банк России продал на Московской бирже 20 апреля валюту на 16,8 миллиарда руб., сообщил регулятор.Ранее регулятор тратил на поддержку рубля около 3,5 миллиарда руб., затем ЦБ увеличил продажу валюты до 5,5 миллиарда руб. в день, потом — до 8 миллиардов руб. в день, потом – до 13,5 миллиарда руб.Упреждающие продажи валюты проходят с 10 марта в рамках бюджетного правила для повышения предсказуемости действий властей и смягчения колебаний на финансовых рынках в условиях значительных изменений цен на нефть.Банк России по поручению Минфина в апреле продаст на Московской бирже валюту на 77,8 миллиарда руб. В день на бирже с 7 апреля по 12 мая 2020 года планируется продавать по 3,5 миллиарда руб. из Фонда национального благосостояния.Минфин по бюджетному правилу покупает валюту в запасы на доходы от продажи нефти, поступающие в казну в виде налогов от нефтегазовых компаний. Валюта покупается в запасы при росте цены нефти выше $40,2 за баррель — установленный правилом уровень в 2020 году. И, наоборот, валюта продается, если цена нефти ниже установленного правилом уровня, а полученные деньги от продажи валюты идут на финансирование дефицита бюджета. По оценке Минфина, в апреле ожидаемый объем недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета составит около 55,8 миллиарда руб., а в марте - 22,0 миллиарда руб.